«А если завтра они ударят?» Как европейцы относятся к российским провокациям в своих странах и действительно ли РФ готовится к войне с НАТО
Российские Герберы часто появляются в воздушном пространстве Европы и парализуют крупные аэропорты (Фото: Reuters)
Больше месяца Россия терроризирует страны ЕС беспилотниками. NV разобрался, может ли это быть подготовкой к вторжению и как в таком случае планируют себя защищать страны-члены НАТО.
Автор: Тимур Савин
Мариус Маршевич, менеджер проектов в Варшавском филиале американской IT-компании, верит в силу и военную мощь Запада — об этом он говорит NV. А провокации Москвы в виде диверсий и пусков дронов никого в его стране не пугают, утверждает Маршевич.
Также 37-летний варшавец отмечает, что Польша вооружается современными танками, авиацией и тяжелой техникой. Сегодня в его стране призываются тысячи резервистов, строятся фортификации и проводятся учения.
Все это — реакция на действия России, которая в последнее время, параллельно с войной в Украине, проверяет на прочность НАТО и его 5-ю статью о коллективной безопасности. Такое мнение сегодня озвучивают многие военные эксперты, анализируя события последнего месяца.
Поворотным моментом стал