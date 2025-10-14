«А если завтра они ударят?» Как европейцы относятся к российским провокациям в своих странах и действительно ли РФ готовится к войне с НАТО

Больше месяца Россия терроризирует страны ЕС беспилотниками. NV разобрался, может ли это быть подготовкой к вторжению и как в таком случае планируют себя защищать страны-члены НАТО.

Автор: Тимур Савин

Мариус Маршевич, менеджер проектов в Варшавском филиале американской IT-компании, верит в силу и военную мощь Запада — об этом он говорит NV. А провокации Москвы в виде диверсий и пусков дронов никого в его стране не пугают, утверждает Маршевич.

Также 37-летний варшавец отмечает, что Польша вооружается современными танками, авиацией и тяжелой техникой. Сегодня в его стране призываются тысячи резервистов, строятся фортификации и проводятся учения.

Все это — реакция на действия России, которая в последнее время, параллельно с войной в Украине, проверяет на прочность НАТО и его 5-ю статью о коллективной безопасности. Такое мнение сегодня озвучивают многие военные эксперты, анализируя события последнего месяца.

Поворотным моментом стал