«А если завтра они ударят?» Как европейцы относятся к российским провокациям в своих странах и действительно ли РФ готовится к войне с НАТО

14 октября, 17:34
NV Премиум
Поделиться:
Российские Герберы часто появляются в воздушном пространстве Европы и парализуют крупные аэропорты (Фото: Reuters)

Российские Герберы часто появляются в воздушном пространстве Европы и парализуют крупные аэропорты (Фото: Reuters)

x1
0:00
-
10:22

Больше месяца Россия терроризирует страны ЕС беспилотниками. NV разобрался, может ли это быть подготовкой к вторжению и как в таком случае планируют себя защищать страны-члены НАТО.

Автор: Тимур Савин

Мариус Маршевич, менеджер проектов в Варшавском филиале американской IT-компании, верит в силу и военную мощь Запада — об этом он говорит NV. А провокации Москвы в виде диверсий и пусков дронов никого в его стране не пугают, утверждает Маршевич.

Реклама

Также 37-летний варшавец отмечает, что Польша вооружается современными танками, авиацией и тяжелой техникой. Сегодня в его стране призываются тысячи резервистов, строятся фортификации и проводятся учения.

Все это — реакция на действия России, которая в последнее время, параллельно с войной в Украине, проверяет на прочность НАТО и его 5-ю статью о коллективной безопасности. Такое мнение сегодня озвучивают многие военные эксперты, анализируя события последнего месяца.

Поворотным моментом стал

Теги:   Владимир Путин Европа Польша НАТО ПВО Марк Рютте Норвегия Угроза вторжения России Thales Group Война России против Украины Аэропорт Дроны Анатолий Храпчинский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies