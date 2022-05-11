Желание вести переговоры с Россией исчезает с каждой новой Бучей — Зеленский

11 мая, 17:32
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желание вести любые переговоры с РФ исчезает с каждым городом, где фиксируются случаи зверств, совершенных российскими оккупантами. Однако украинская сторона все еще готова к диалогу.

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Во время выступления перед студентами французского университета Sciences Po Зеленский подчеркнул, что с каждым днем переговоры вести все сложнее, сообщает The Guardian.

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«С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки убитых мирных людей, случаи изнасилования, с каждым новым преступлением России пропадает желание и возможность вести переговоры, а также возможность решения этого вопроса дипломатическим путем», — отметил Зеленский.

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При этом глава государства заверил, что Украина готова к переговорам и добавил, что хотел бы восстановить территориальную целостность страны перед тем, как можно будет предвидеть окончания войны.

«Как только мы вернем все, что принадлежит нам, мы это закончим», — резюмировал Зеленский.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

https://www.youtube.com/watch?v=8FokcNOewik

По последними данным, на территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, которые погибли от рук российских военных.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Война России против Украины

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