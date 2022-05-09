«Исторический шаг». Зеленский и Резников поблагодарили Байдена за подписание ленд-лиза для Украины 9 мая, 23:31 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за подписание закона о ленд-лизе.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Украинский президент подчеркнул, что подписание этого документа — исторический шаг.

«Благодарен Джо Байдену и народу США за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Подписание сегодня закона о ленд-лизе — исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад», — заявил он.

Видео дня

Министр обороны Украины Алексей Резников также поблагодарил США за помощь и добавил, что благодаря этому шагу мир сможет остановить рашизм.

«Закон США о ленд-лизе для Украины подписан. История повторяется. В 1941 году Черчилль убедил нас в необходимости ленд-лиза для победы над нацизмом. В 2022 году Зеленский сделал то же самое, чтобы победить рашизм», — написал Резников.

Президент США Джо Байден в понедельник, 9 мая, подписал закон о ленд-лизе для Украины.

В документе идет речь о предоставлении президенту США расширенных полномочий для передачи или выдачи в аренду Украине оборонных средств. Он позволяет ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

28 апреля Палата представителей Конгресса США 417 голосами поддержала законопроект о ленд-лизе для Украины. 7 апреля законопроект единогласно принял Сенат США.

Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 года). США предоставляли такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала в себя военные корабли, самолеты и другое вооружение.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.