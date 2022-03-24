Украина ждет серьезных шагов от НАТО, ЕС и Большой семерки — Зеленский 24 марта, 01:50 Цей матеріал також доступний українською Зеленский рассказал о своих ожиданиях от саммитов НАТО, ЕС и Большой семерки (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина ждет серьезных шагов от НАТО, ЕС и стран Большой семерки во время их саммитов, которые пройдут в ближайшие дни.



Об этом украинский лидер заявил в своем обращении. Он назвал все три саммита важными для безопасности каждого из нас.

«Я уверен, что люди продемонстрируют, как они нас поддерживают. Но поддержать свободу должны и политики. Все они», — отметил Зеленский.

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По его словам, все политики, участвующие в саммитах, должны поддержать борьбу за жизнь.

Президент США Джо Байден отправился на этой неделе в Европу, чтобы обсудить международные усилия по поддержке Украины и введения против России серьезных и беспрецедентных расходов за ее полномасштабное вторжение.



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