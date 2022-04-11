Запад мог предотвратить агрессию России, но долгое время заигрывал с Путиным — Зеленский 11 апреля, 16:26 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Запад мог предотвратить российскую агрессию, но долгое время заигрывал с российским диктатором Владимиром Путиным.

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В интервью CBS он подчеркнул, что Путин услышал бы Запад, если бы партнеры работали в этом направлении.

«Мог бы Запад предотвратить это? Я считаю, что есть высокий процент того, что они могли это сделать. Я считаю, что Путин может не слышать меня. Но не слышать США, Британию или западный мир он не мог. Запад не был объединен. Они (на Западе — ред.) принципиальные люди, защищают совместные ценности, но, прежде всего, они думают о политической ситуации внутри государства, а уже потом, что происходит снаружи», — заявил Зеленский.

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По словам Зеленского, «они могли мощно давить на Путина, и он был бы вынужден их услышать».

Зеленский сказал, что у него нет юридических претензий к лидерам стран НАТО, однако, в целом, по его мнению, они несут ответственность.

«Когда ты можешь закрыть небо… Да, страшно, что начнется третья мировая война. Это страшно, я понимаю это. Я не могу ежедневно давить на них, потому что все боятся войны. Но мир несет ответственность», — поделился президент.

Президент Украины также отметил, что крупные европейские страны были тесно связаны с Россией в экономическом плане.

«Я видел лидеров маленьких стран с большим сердцем. Не все заигрывали с Путиным. Но всегда заигрывает тот, кому есть что потерять. Маленькие Литва, Латвия, Эстония — страны с большим сердцем. Выбор и трудности всегда у стран, где большой бизнес — Германия, Франция, Италия, Португалия, где большие интересы, большой товарооборот, долгие исторические отношения, культурные связи, много людей, эмигрировавших с капиталом Российской Империи выезжали с семьями в Европу. И потому влияние там большое», — сказал он, отметив, что не все из названных стран старались не портить отношения с Россией.

Запад не хотел выходить из своей зоны комфорта, считает Зеленский.

«Никто не хочет выйти из зоны комфорта. А бороться с Путиным, поддерживая Украину — это выйти из зоны комфорта. Политической, финансовой и даже рискнуть карьерой, потому что может начаться война. Финансовый кризис, народ может не простить», — сказал он.

В то же время, по его словам, «с каждым днем этих людей все меньше».

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«Война в Украине, которая разъединила наши семьи, при этом, объединила нас, как нацию, и объединила Запад», — подытожит глава государства.

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