Зеленский об Украине в НАТО: Нас не берут, потому что боятся России 22 марта, 00:01 Цей матеріал також доступний українською Флаг НАТО (Фото:danzig_hamburg / pixabay)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну не берут в НАТО из-за того, что Альянс боится России.

В интервью журналистам он заявил, что в этом вопросе можно найти компромисс.

«Нас не берут, потому что боятся России. Вот и все! Нам нужно успокоиться с этим, сказать: ок, давайте другие гарантии безопасности. Есть страны-члены НАТО, которые хотят быть гарантами нашей безопасности, которые, к сожалению, не могут нам дать 100-процентное членство в Альянсе, но готовы делать все то же, что если бы мы были в Альянсе. Я считаю, что это был бы нормальный компромисс», — подчеркнул он.

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