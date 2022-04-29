«Что они будут ждать?». Зеленский раскритиковал Венгрию за позицию в войне РФ против Украины 29 апреля, 21:15 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что Венгрия не будет поддерживать введение эмбарго на поставки российской нефти и газа.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

В интервью польским журналистам он заявил, что лидеры Венгрии хотят найти баланс между Украиной и РФ.

Однако он отметил, когда Венгрии придется защищать свое государство от агрессора, то что тогда она будет ждать от Украины.

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«Везде, где было это присутствие (России, — ред.), они считают, что это частично, или полностью их. Они хотят вернуть свое влияние и свое присутствие. Вопрос их государству, им придется защищать свое государство и когда им придется защищать свою страну, мне интересно, что они будут ждать от Украины тогда? Мы не измеряемся, кто сильнее», — сказал Зеленский.

28 апреля глава МИД Венгрии говорит, что его страна физически зависит от поставок нефти и газа из России.

При этом Болгария и Польша отказались от оплаты за российский газ в рублях. Поэтому Газпром прекратил поставки газа в эти страны. После этого премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил о закупке газа в Азербайджане и пересмотре контрактов с Газпромом. В том числе контракт на транзит российского газа в Венгрию, Сербию и Словакию.



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