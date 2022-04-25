После победы на выборах. Зеленский провел неофициальный разговоров с Макроном — Никифоров

25 апреля, 20:50
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Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Фото:ОПУ)

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Фото:ОПУ)

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Президент Украины Владимир Зеленский провел неофициальный телефонный разговор с переизбранным на президентский пост французским лидером Эммануэлем Макроном.

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Об этом сообщил спикер украинского президента Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что это был неофициальный разговор, поэтому о нем ранее не сообщалось.

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«Звонил по телефону (Зеленский Макрону — ред.). Но этот разговор был частным, неофициальным. Мы (пресс-служба Зеленского — ред.) о ней не сообщали. Они побеседовали. Президент (Зеленский — ред.) поздравил Макрона с победой на выборах», — заявил он.

25 апреля утром Зеленский в Twitter поздравил Макрона с победой на выборах.

Эммануэль Макрон набрал 58,54% в ходе второго тура президентских выборов во Франции, а его соперница Марин Ле Пен — 41,46%.

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Во время своего выступления после обнародования первых результатов экзитполов Ле Пен признала свое поражение.

Во втором туре предыдущих президентских выборов — в мае 2017 года — Макрон также одержал уверенную победу, обогнав свою соперницу вдвое (66,1% против 33,9%) и став самым молодым главой государства.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Франция Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Сергей Никифоров Выборы президента Франции 2022 Война России против Украины

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