Россия проиграет, потому что зло всегда проигрывает — Зеленский 9 мая, 00:49 Цей матеріал також доступний українською Украина уже достигла исторического результата — Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал роль Украины в полномасштабной войне, которую ведет против нее Россия.



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В своем видеообращении украинский лидер заявил, что во время ходе саммита Большой семерки он почувствовал готовность мира помогать.

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«Мы уже достигли исторического результата — для всего свободного мира понятно — именно Украина в этой войне является стороной добра», — добавил Зеленский.

Комментируя заявление по итогам саммита, он отметил, что оно максимально в интересах Украины и станет основой нашего дальнейшего сотрудничества.

«Россия проиграет, потому что зло всегда проигрывает», — резюмировал Зеленский.

Лидеры Большой семерки заверили украинского президента в готовности помочь Украине защитить себя сейчас и сдержать дальнейшие акты агрессии.



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