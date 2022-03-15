«Пока РФ не стала большой Северной Кореей». Зеленский призвал россиян бороться и благодарен тем, кто не боится протестовать 15 марта, 02:13 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Courtesty of Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS/File Photo)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен тем гражданам России, которые не боятся протестовать, и призвал россиян бороться, «не упустив свой шанс».

Об этом он сказал во время своего видеообращения в ночь на вторник, 15 марта.

«Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким, родным[...] Тем, кто не боится протестовать, пока еще ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратившись в очень большую Северную Корею», — заявил Зеленский.

Также он поблагодарил редакторку российского Первого канала, которая ворвалась в эфир новостей с призывом остановить войну России против Украины.

Президент Украины не впервые призывает россиян проявить свою позицию. 6 марта он подчеркнул, что украинцы уже добыли в борьбе свое будущее, но борются «за наше сегодня, воюют за то, где пройдет граница». Россияне, по его словам, делают такой же выбор прямо сейчас и не должны молчать.

15 марта — 20-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.



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