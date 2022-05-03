«Убийцы и палачи». Зеленский призвал Албанию ограничить приезд российских туристов 3 мая, 16:20 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Албанию ограничить приезд российских туристов, а также закрыть порты для судов РФ.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Выступая по видеосвязи в парламенте Албании 3 мая, он подчеркнул, что среди туристов могут быть оккупанты, которые творили зверства в Буче и других украинских городах.

Видео дня

«Я прошу вас закрыть порты для российских судов и ограничить приезд российских туристов, потому что вы никогда не можете знать, кто приехал к вам. Может, убийцы, которые были в Буче, может палачи Мариуполя, а может те, кто работает на подрыв вашей державы», — заявил он.

Украинский президент также призвал Албанию поддержать нефтяное эмбарго для РФ.

«Сейчас, когда в Европе готовится шестой санкционный пакет, мы все должны настаивать на том, что его частью должно стать нефтяное эмбарго, реальное блокирование любых схем, которые Россия использует, чтобы обмануть мир и обойти санкции», — добавил он.

Зеленский отметил, что российские банки должны быть полностью отключены от финансовой системы. Он также призвал прекратить торговые отношения, «потому что завтра Россия может ударить по вашему рынку и захочет от вас каких-то политических уступок».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.