«Верю, что он поймет». Зеленский пригласил Макрона в Украину, чтобы он увидел реальность геноцида 20 апреля, 21:30 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся к позиции президента Франции Эммануэля Макрона относительно непризнания геноцида в Украине. В частности, он пригласил французского коллегу в Украину.

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По словам Зеленского, когда Макрон приедет в Украину, то поймет, что это геноцид.

«Я думаю, что Макрон сформулировал это с юридической точки зрения. И я очень верю, что он поймет, что это геноцид, когда придет сюда. Я приглашаю его, как и каждого лидера», — сказал он в эфире BFMTV.

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Ранее Эммануэль Макрон назвал действия России в Украине военными преступлениями, но отказался говорить о геноциде и заявил, что украинцы и россияне являются «братьями». Президент Владимир Зеленский назвал слова Макрона очень болезненными и пообещал обсудить с ним этот вопрос.

В МИД Украины напомнили французскому президенту, что миф о «братских народах» начал разрушаться после оккупации Россией Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году.

«"Братский» народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого «братского» народа. К зверствам против беззащитных людей не прибегают даже самые ожесточенные враги", — подчеркнул спикер МИД Украины Олег Николенко.

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