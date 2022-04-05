Зеленский предложил создать в Киеве отделение ООН по поддержке мира 5 апреля, 19:21 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Украина готова предоставить ООН площадку для создания отделения, которое может специализироваться на превентивных мероприятиях по поддержанию мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Совбезе ООН.

«Украина готова предоставить площадку для одного из главных офисов обновленной системы безопасности. Как офис в Женеве, специализирующийся на правах человека, как офис в Найроби, специализирующийся на защите окружающей среды, так офис в Киеве может специализироваться на превентивных мероприятиях по поддержанию мира», — сказал он.

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Украинский президент также подчеркнул, что пора реформировать ООН, чтобы передать следующим поколениям «действенную ООН», которая сможет превентивно реагировать на вызовы безопасности.

ООН имеет четыре основных отделения в разных уголках мира. Это штаб-квартира в Нью-Йорке, отделение в Женеве, Вене и отделение в Найроби.

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