«Мы не успокоимся, пока Украина не победит и не будет восстановлена». Лидеры ЕС выступили с заявлением перед 24 февраля 23 февраля, 21:06 Украинские военные на учениях в Великобритании (Фото:Ben Birchall/Pool via REUTERS)

Лидеры 27 стран Евросоюза в четверг, 23 февраля, выступили с совместным заявлением, посвященным полномасштабной войне России против Украины.

В заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС и Евросовета, лидеры подчеркнули, что Евросоюз продолжит политическую, экономическую, гуманитарную, финансовую и военную поддержку Украины, «в том числе путем быстрых скоординированных закупок у европейской промышленности».



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«Мы вместе с нашими международными партнерами позаботимся о том, чтобы Украина победила, чтобы международное право соблюдалось, чтобы был восстановлен мир и территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, чтобы Украина была восстановлена ​​и чтобы справедливость восторжествовала. До этого дня мы не остановимся», — сказано в документе.



Лидеры ЕС также пообещали поддерживать восстановление Украины и использовать для этого замороженные российские активы, «усиливать коллективное давление» на страну-агрессора, принять десятый пакет санкций ЕС и добиваться того, чтобы все виновные в военных преступлениях и других преступлениях, связанных с агрессивной войной России против Украины, понесли ответственность.

В заявлении подчеркивается, что Украина — часть европейской семьи, и «все украинцы достойны жить в мире и свободно выбирать свою судьбу».