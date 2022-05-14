Запад должен сосредоточиться на победе Украины — американский генерал 14 мая, 15:31 Цей матеріал також доступний українською Флаг США (Фото:oohhsnapp / pixabay)

Запад должен сосредоточиться на том, чтобы Украина одержала победу в войне, которую развязала против нее Россия.

Война России против Украины — главные события 14 мая

Об этом заявил генерал армии США, командующий Европейским командованием Вооруженных Сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе в 2013—2016 годах Филипп Бридлав во время Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Открой Украину.

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Он подчеркнул, что партнеры должны предоставить Украине все необходимые средства для борьбы с Россией.

«Все эти разговоры, что нужно дать Путину возможность сохранить лицо и не провоцировать его, — нет, это все бред. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы Украина победила в этой войне, предоставить ей все необходимые средства», — подчеркнул он.

Филипп Бридлав выразил восхищение тем, как действуют украинские военные.

«Я очень горжусь тем, как сейчас показывают себя украинские военные. Весь мир уже увидел, как украинское войско и Украина мужественно сражаются», — сказал он.

Бридлав положительно оценил действия США и союзников по поддержке Украины, но отметил, что нужно предпринять еще больше.

«Прежде всего, нам необходимо достаточно быстро дать те вещи, о которых говорил Кларк. Это и системы залпового огня, артиллерия, дальнобойная артиллерия, предоставляемая противовоздушная оборона, но в недостаточном пока объеме», — сказал он.

Он также добавил, что сейчас Россия контролирует ситуацию в Черном море, но эту ситуацию нужно изменить.

«Мы на Западе, в Соединенных Штатах должны предоставлять противовоздушную оборону средне- и дальнобойную для Украины. Такие ракеты, как Нептун, и самое современное оружие подобного рода, которое поможет Украине в тех битвах, которые она сейчас ведет. Независимо от того, что происходит на земле, сейчас в Черном море Россия контролирует ситуацию. Этого нельзя допустить», — подчеркнул он.

Он считает, что медлить в этом вопросе нельзя.

«Нужно делать это немедленно, сейчас, уже. Предоставлять правильное вооружение в правильное место и правильное время», — резюмировал Филипп Бридлав.

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