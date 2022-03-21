«Никто не намерен сдаваться». Война России против Украины заходит в тупик — CNN 21 марта, 17:58 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы в Харьковской оболасти, 21 марта (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Война России против Украины заходит в тупик, ни одна из сторон не намерена сдаваться, сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона

По его информации, российские сухопутные силы остаются в тупике, а российские боевые самолеты не могут добиться превосходства в воздухе над Украиной.

«Если мы еще не зашли в тупик, то быстро приближаемся к нему», — заявил он.

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Чиновник отметил, что тупиковая ситуация особенно опасна, учитывая, как Россия прибегла к использованию менее точного и более жестокого оружия против гражданского населения в последние дни.

При этом он уверен, что украинцы не будут отступать.

«Сдадутся ли украинцы? Нет. И они ясно дали понять, что не сдадутся», — сказал чиновник.

По словам чиновника, Россия тоже не отступает, несмотря на свои потери. В последние несколько дней российские силы продолжают собирать подкрепления и пытаются улучшить материально-техническое обеспечение как на Киевском, так и на южных оперативных направлениях.

Тем временем белорусское правительство «подготавливает среду для оправдания белорусского наступления на Украину», добавил чиновник.

По оценке НАТО, главная цель России по-прежнему состоит в том, чтобы захватить Киев и добиться смены там правительства, а также заставить Украину занять нейтральную позицию по отношению к НАТО и провести демилитаризацию.

«Я не думаю, что (Путин — ред.) отказался от какой-либо из своих целей», — сказал чиновник.

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