Южная Корея направит в Украину дополнительную нелетальную помощь — СМИ

13 апреля, 06:11
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Пока что Южная Корея не поставляет в Украину летальную помощь (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Пока что Южная Корея не поставляет в Украину летальную помощь (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

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Южная Корея планирует предоставить Украине дополнительную нелетальную помощь в 1,6 млн долларов, сообщает Yonhap со ссылкой на информированный источник.

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По словам источника, уже на следующей неделе Сеул готовится начать отправку в Украину таких предметов, как бронежилеты, каски, медикаменты и продукты питания, готовые к употреблению.

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Как указывает издание, несмотря на призывы Киева предоставить оружие, Сеул утверждает, что существуют «ограничения» на его отправку в Украину.

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Министр обороны республики Су Ук повторил эту позицию во время телефонных переговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым на прошлой неделе.

Отмечается, что новый пакет был подготовлен после того, как в марте Южная Корея отправила нелетальные военные и медицинские товары на сумму 800 тыс. долларов на фоне призывов Украины оказать поддержку в отражении российского вторжения.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Южной Кореи, призвав помочь Украине тяжелым вооружением для противостояния ВС РФ.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Помощь Российская агрессия Южная Корея Война России против Украины

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