Олигархи и пособники Путина. Япония ввела новые санкции против РФ
Япония усилила антироссийские санкции (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)
Власти Японии ввели новые санкции против РФ, из-за войны, которую Россия начала против Украины.
В МИД Японии сообщили, что санкции применены к 25 физическим лицам и к 81 юридическому лицу.
Под санкции, в частности, попали:
- дети пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова;
- бывший помощник Путина, глава госкорпорации Банк развития внешнеэкономической деятельности Игорь Шувалов и его семья;
- российский миллиардер Алексей Мордашов;
- родственники олигархов Бориса и Аркадия Ротенбергов;
- родственники секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева;
- первый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко.
Всем лицам, которые попали под санкции, заморозили их активы.
Япония также запретила экспорт продукции 81 российской компании. В список попали автомобильный и судостроительный заводы и производители электроники. В Россию также запретили экспорт предметов роскоши.
18 марта Япония решила ввести новые санкции против России из-за вторжения в Украину. В частности, в список попали официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова и девять организаций.
В общей сложности под японские санкции за агрессию против Украины попали уже 76 россиян и 12 организаций.
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