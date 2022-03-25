Олигархи и пособники Путина. Япония ввела новые санкции против РФ

25 марта, 05:54
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Япония усилила антироссийские санкции (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Япония усилила антироссийские санкции (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Власти Японии ввели новые санкции против РФ, из-за войны, которую Россия начала против Украины.

В МИД Японии сообщили, что санкции применены к 25 физическим лицам и к 81 юридическому лицу.

Под санкции, в частности, попали:

  • дети пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова;
  • бывший помощник Путина, глава госкорпорации Банк развития внешнеэкономической деятельности Игорь Шувалов и его семья;
  • российский миллиардер Алексей Мордашов;
  • родственники олигархов Бориса и Аркадия Ротенбергов;
  • родственники секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева;
  • первый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко.
Видео дня

Всем лицам, которые попали под санкции, заморозили их активы.

Япония также запретила экспорт продукции 81 российской компании. В список попали автомобильный и судостроительный заводы и производители электроники. В Россию также запретили экспорт предметов роскоши.

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18 марта Япония решила ввести новые санкции против России из-за вторжения в Украину. В частности, в список попали официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова и девять организаций.

В общей сложности под японские санкции за агрессию против Украины попали уже 76 россиян и 12 организаций.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Япония Санкции против России

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