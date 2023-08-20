Три ошибки НАТО: что должен был учесть Альянс, реагируя на вторжение РФ — экс-советник главнокомандующего армии США в Европе 20 августа, 11:10 НАТО не ожидал войны, для которой потребуется такое количество снарядов, отметил эксперт (на фото украинские военные ведут огонь из РСЗО Град на Донбассе) (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

Ожидания и реакция НАТО на полномасштабную войну, которую Россия развернула против Украины, была ошибочной и очень наивной.



Об этом в интервью Радио NV заявил американский военный аналитик Марк Войджер, старший научный сотрудник Центра европейского политического анализа в США, бывший советник главнокомандующего армии США в Европе.

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По его словам, сейчас НАТО приходится учиться реалиям заново. «К сожалению, после Холодной войны, почти 30 лет, с начала 1990-х были такие настроения, особенно в Америке, что уже мы победили, Запад победил, Советский Союз уже не существует. С Россией можно если не дружить, то сотрудничать, особенно против терроризма и других глобальных угроз. Это было очень ошибочно, очень наивно. Все уже видят, что это было неправильное направление», — отметил Войджер.

Он напомнил, что в США — особенно после терактов 11 сентября 2001 года — звучали мысли о том, что война старого типа нереальна. "Не будет таких коллизий между странами, а просто негосударственные формирования — террористы, террористические организации — являются основной угрозой. И доктрина реально изменила готовность к большой войне. Никто не думал, что реалистичная большая война, как Первая, Вторая мировые войны — такого уровня, такого масштаба.», — констатирует аналитик ошибочность западных ожиданий и стратегии безопасности.

По его словам, никто не готовился к войне, где будут использоваться тысячи боеприпасов, тысячи снарядов в день — тогда как Россия сейчас использует до 20 тыс. снарядов в сутки.

«Поэтому и доктрина влияла на готовность к такой войне. Западная Европа нельзя сказать, что разоружилась, но никто там не думал, что такая война возможна, — подчеркнул Войджер, — Поэтому и имеем этот результат, что НАТО сейчас учится снова, [учитывая] вашу тактику, на основе вашего опыта [Вооруженных сил Украины]».

Он также выделил еще три ошибки в подходе США и других западных стран к помощи Украине в войне и ожиданий относительно ее хода.

«Все думали, что, во-первых, в России будут какие-то протесты, протестные движения против Путина, мятежи и другое сопротивление. Этого почти не существовало. [Во-вторых], никто не ожидал, что Россия так долго будет продолжать эту войну. В-третьих, ошибочные ожидания НАТО: никто не ожидал, что Россия в XXI веке имеет такую дикую, варварскую армию, которая будет уничтожать гражданское население на территориях, которые она оккупировала», — отметил Марк Войджер.

Именно поэтому, по его словам, НАТО уже сейчас разрабатывает новую стратегию. Если раньше натовские генералы говорили о кампании освобождения территорий, то сейчас они осознают, что речь должна идти о недопущении такого врага, как РФ, до захвата территорий. «Например, если Россия нападет на Латвию, на Эстонию — страны Балтии, и если, не дай Бог, они смогут проникнуть, захватить какие-то территории, то мы были готовы реализовать кампанию освобождения. А сейчас мы видим, что происходило у вас в Буче и во многих других городах — зверское уничтожение, пытки гражданского населения. НАТО уже не рассчитывает на такой сценарий. Сейчас сценарий — абсолютно не допустить российские войска на территорию стран НАТО — балтийских, Польши и других», — сравнил Войджер.