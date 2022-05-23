Следующая встреча Рамштайн по Украине запланирована на 15 июня 23 мая, 20:55 Цей матеріал також доступний українською Ллойд Остин в Украине, 19 октября 2021 года (Фото:Офис президента Украины)

Следующая встреча Контактной группы по Украине пройдет в Брюсселе. Заседание министров обороны стран-союзниц запланировано на 15 июня.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Он добавил, что встреча не будет мероприятием НАТО. Однако, по его словам, необходимо наращивать темп таких заседаний.

Видео дня

«Я созову Контактную группу для нашей третьей встречи в следующем месяце и соберемся лично на этот раз, 15 июня, на полях министерского совещания НАТО в Брюсселе», — сказал Остин.

Во время брифинга глава Пентагона рассказал, что около 20 стран, среди которых Италия, Дания, Греция, Норвегия и Польша, объявили о выделении новых пакетов военной помощи Украине. По его словам, многие страны передают Украине необходимые артиллерийские снаряды, системы береговой обороны, танки и другую бронетехнику. Другие страны объявили, что будут обучать украинских военных.

Дания 23 мая сообщила, что поставит Украине пусковую установку для [противокорабельных] ракет Harpoon и ракеты для защиты побережья, объявил Остин. Он также поблагодарил Чехию за передачу Украине боевых вертолетов, танков и ракетных систем. Он отметил, что «стран [участников встречи] слишком много», чтобы должным образом поблагодарить все.

23 мая в онлайн-формате состоялось второе заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Это вторая такая встреча после саммита на авиабазе Рамштайн в Германии 26 апреля.

К встрече присоединились еще четыре страны, которые не присутствовали на саммите в прошлом месяце: Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово. В заседании участвуют 44 министра обороны, в том числе министр обороны Украины Алексей Резников и его команда, а также представители ЕС и НАТО.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ожидает от встречи Контактной группы решения о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.