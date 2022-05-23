Следующая встреча Рамштайн по Украине запланирована на 15 июня

23 мая, 20:55
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Ллойд Остин в Украине, 19 октября 2021 года (Фото:Офис президента Украины)

Ллойд Остин в Украине, 19 октября 2021 года (Фото:Офис президента Украины)

Следующая встреча Контактной группы по Украине пройдет в Брюсселе. Заседание министров обороны стран-союзниц запланировано на 15 июня.

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Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Он добавил, что встреча не будет мероприятием НАТО. Однако, по его словам, необходимо наращивать темп таких заседаний.

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«Я созову Контактную группу для нашей третьей встречи в следующем месяце и соберемся лично на этот раз, 15 июня, на полях министерского совещания НАТО в Брюсселе», — сказал Остин.

Во время брифинга глава Пентагона рассказал, что около 20 стран, среди которых Италия, Дания, Греция, Норвегия и Польша, объявили о выделении новых пакетов военной помощи Украине. По его словам, многие страны передают Украине необходимые артиллерийские снаряды, системы береговой обороны, танки и другую бронетехнику. Другие страны объявили, что будут обучать украинских военных.

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Дания 23 мая сообщила, что поставит Украине пусковую установку для [противокорабельных] ракет Harpoon и ракеты для защиты побережья, объявил Остин. Он также поблагодарил Чехию за передачу Украине боевых вертолетов, танков и ракетных систем. Он отметил, что «стран [участников встречи] слишком много», чтобы должным образом поблагодарить все.

23 мая в онлайн-формате состоялось второе заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Это вторая такая встреча после саммита на авиабазе Рамштайн в Германии 26 апреля.

К встрече присоединились еще четыре страны, которые не присутствовали на саммите в прошлом месяце: Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово. В заседании участвуют 44 министра обороны, в том числе министр обороны Украины Алексей Резников и его команда, а также представители ЕС и НАТО.

https://www.youtube.com/watch?v=RzfuA7e06NA&feature=emb_logo

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ожидает от встречи Контактной группы решения о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Российская агрессия Брюссель Вооружение Военная помощь Ллойд Остин Война России против Украины

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