«Доверия нет». Обмен Медведчука возможен только с привлечением третьей стороны — Данилов 18 апреля, 21:00 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук (Фото:radiosvoboda.org)

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена нардепа Виктора Медведчука. Он уточнил, что если это и произойдет, то только с привлечением третьей стороны.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

В эфире телемарафона он объяснил, что этот процесс может произойти только при таком условии, потому что доверия к российской стороне у Украины нет.

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«Не сочтите нас такими людьми, которые позволят и кума (Путину — ред.) получить, и Мариуполь уничтожить. Доверия нет. Если это будет происходить, это будет происходить, возможно, с привлечением третьей стороны», — прокомментировал он возможность обмена.

Секретарь СНБО добавил, что россияне часто забывают выполнять свои обязательства. По его словам, Москве уже никто не доверяет.

«Если это будет происходить (обмен — ред.), то это будет тщательно отработано. Но нужно дождаться, нужен ли Медведчук Путину и России. Ответа на этот вопрос мы пока не получили», — подытожил Данилов.

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сомневается, что российская сторона согласиться на обмен Медведчука.

«Медведчук — это одна из ключевых причин этой войны. Для нас правда сегодня еще нужно понять, каким образом Медведчук стал Медведчуком. Прозвучала позиция самого Медведчука, что он готов обменять себя на всех жителей и защитников Мариуполя. Это на самом деле, на мой взгляд, единственное предложение, которое могло сложиться у него в голове и на какое может согласиться Украина. Но я понимаю, что РФ не пойдет на это. Для них Мариуполь стал символом несломленности Украины. Для них разрушить этот символ — очень принципиальный момент. Однако остается надежда на то, что кто-то подскажет политическому руководству, что это было бы неплохо с точки зрения гуманистического подхода. Но я снова ловлю себя на мысли: какой гуманистический подход, когда мы говорим про Российскую Федерацию», — заявил он.

18 апреля в ГБР заявили, что возможный обмен лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука является политическим процессом, но расследование уголовных дел продолжится.

Медведчука подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. По версии следствия, он причастен к срыву контрактов на поставку угля из ЮАР в Украину и организации незаконных его закупок с временно оккупированных территорий.

12 апреля бежавшего из-под домашнего ареста Медведчука задержали сотрудники СБУ. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые находятся в плену российских оккупантов. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук «не является гражданином РФ» и неизвестно, хочет ли он, чтобы его обменяли.

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16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.

18 апреля в СБУ обнародовали видео, на котором Медведчук просит обменять его на украинских защитников и жителей Мариуполя.

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