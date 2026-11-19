По словам Зеленского, если Китай и Соединённые Штаты введут санкции против России или хотя бы пригрозят ими, в частности прекратят экспортно-импортную торговлю с РФ, это положит конец войне (Фото: Ritzau Scanpix/Emil Helms/via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что войну России против Украины можно завершить за одну встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином, если они действительно к этому стремятся.

Об этом Зеленский заявил в эксклюзивном интервью NBC News 18 ноября накануне запланированной встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина в китайском Шэньчжэне.

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По словам президента, если Китай и Соединённые Штаты введут санкции против России или хотя бы пригрозят ими, в частности прекратят экспортно-импортную торговлю с РФ, это положит конец войне.

Зеленский назвал большой ошибкой подход великих держав, которые считают, что могут самостоятельно решать судьбу всего мира, не привлекая к этому более мелкие страны.

По его словам, лидеры США, Китая и России могут обсуждать любые вопросы, однако их решения по Украине останутся лишь риторикой, если Киев не будет принимать в них участия. Опыт этой войны уже неоднократно это доказывал, подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что одного лишь желания США и Китая увидеть окончание войны недостаточно. Стабильность в мире зависит от влияния великих держав, и если они не остановят Путина, это будет свидетельствовать об отсутствии подлинной заинтересованности в прекращении войны.

Зеленский заявил, что цель Путина — полностью оккупировать Украину.

Он также не согласился с оценками американских переговорщиков, которые считают, что российский диктатор демонстрирует большую гибкость на переговорах.

По мнению Зеленского, ни все более смертоносные удары по гражданскому населению, ни тактика двойных ударов не свидетельствуют о подлинной готовности Путина завершить войну, когда повторная атака часто приводит к новым жертвам среди спасателей, прибывающих на место первого обстрела.

Такие атаки не свидетельствуют о политической воле Путина положить конец войне, подытожил президент.

Трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина запланирована на 19 ноября в Шэньчжэне. Как сообщал Белый дом, Трамп хочет обсудить нераспространение ядерного оружия, а тему войны в Украине затрагивать не планируют.

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Впрочем, в Европе и Украине эта встреча уже вызывает беспокойство, пишет CNN. Телеканал обращает внимание на то, что трое лидеров, которым за 70 лет, контролируют 90% мирового ядерного оружия, ведут две войны — против Украины и Ирана — и соберутся в одной комнате без четко согласованной повестки дня.

18 ноября Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры, которые длились около двух часов.