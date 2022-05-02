Венгрия вернула свое посольство в Киев

2 мая, 18:54
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Флаг Венгрии (Фото:boldogsag / pixabay)

Флаг Венгрии (Фото:boldogsag / pixabay)

Посольство Венгрии в Украине снова работает в Киеве. До этого в целях безопасности венгерские дипломаты находились во Львове.

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Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает index.hu.

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«Деятельность там разумна, так как таким образом мы можем поддерживать связь с украинскими государственными органами. И если венгерские или другие граждане ЕС попадут в беду в Киеве или им понадобится какая-либо помощь, мы сможем помочь на месте», — отметил он.

Видео дня

Он добавил, что физическая часть переезда из Львова была завершена на прошлой неделе, так что посольство Венгрии теперь снова работает в Киеве.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Венгрия Российская агрессия Украина-Венгрия Война России против Украины

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