Венгрия вернула свое посольство в Киев
Флаг Венгрии (Фото:boldogsag / pixabay)
Посольство Венгрии в Украине снова работает в Киеве. До этого в целях безопасности венгерские дипломаты находились во Львове.
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Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает index.hu.
«Деятельность там разумна, так как таким образом мы можем поддерживать связь с украинскими государственными органами. И если венгерские или другие граждане ЕС попадут в беду в Киеве или им понадобится какая-либо помощь, мы сможем помочь на месте», — отметил он.
Он добавил, что физическая часть переезда из Львова была завершена на прошлой неделе, так что посольство Венгрии теперь снова работает в Киеве.
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