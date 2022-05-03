«Лживая клевета». Посольство Венгрии отреагировало на заявления Данилова о подготовке вторжения РФ
Алексей Данилов (Фото:СНБО)
Венгерская сторона возмущена заявлениями секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Будапешт якобы заранее знал о российском вторжении, а также якобы хотел завладеть частью территорий.
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В заявлении венгерского посольства говорится, что обвинения Данилова «необоснованные».
«Эти утверждения об Венгрии содержат обвинения, которые являются ложными и необоснованными, а также разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении, страдающем от войны», — говорится в заявление.
Посольство также назвало слова Данилова «лживой клеветой» и потребовало от него отозвать свои заявления.
«Поскольку это не первый случай, когда отдельные представители руководства Украины высказываются таким образом о Венгрии, которая является членом НАТО и ЕС, которая уже много раз доказывала свою поддержку и солидарность с Украиной, наше посольство ожидает объяснений от компетентных руководителей Украины, как они представляют формирование наших двусторонних и добрососедских отношений в будущем в свете произнесенного», — отметили в посольстве.
3 мая Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин предупредил Венгрию о своих планах начать полномасштабное вторжение в Украину.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично отказался поставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и не поддерживал инициативу эмбарго на российские нефть и газ.
Агентство Bloomberg со ссылкой на руководителя канцелярии премьер-министра Венгрии Гергеля Гуляша сообщило, что Будапешт наложит «вето» на любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоносителей из России.
По информации Reuters, Еврокомиссия может сделать исключение для Венгрии и Словакии при введении эмбарго на российскую нефть.
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