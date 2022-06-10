Глава Минобороны Великобритании пообещал еще больше усилить поддержку Украины

10 июня, 18:12
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Флаг Великобритании (Фото:RGY23 / Pixabay)

Флаг Великобритании (Фото:RGY23 / Pixabay)

Великобритания продолжит усиливать поддержку Украины для борьбы с российской агрессией. Соответствующее заявление сделал министр обороны Британии Бен Уоллес во время визита в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Уоллес заявил, что два государства будут сотрудничать «еще теснее», чтобы прийти к общей цели и дать возможность Украине освободиться от незаконной российской оккупации.

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«Политики также обсудили сферу оборудования и обучения, которые сейчас оказывает Великобритания, и которую дальнейшую поддержку страна может предложить, чтобы помочь украинским силам защитить свою страну», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в Киеве Уоллес встретился не только с Владимиром Зеленским, но и с министром обороны Алексеем Резниковым. Они обсудили дальнейшую помощь и возможные поставки оружия.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Великобритания Российская агрессия Военная помощь Война России против Украины

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