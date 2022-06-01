Великобритания решила отправить Украине американские РСЗО, но нужно разрешение — Politico

1 июня, 22:34
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Американские РСЗО (Фото:U.S. Army)

Американские РСЗО (Фото:U.S. Army)

Великобритания попросила США подписать план отправки передовых ракетных систем средней дальности в Украину, сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

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По информации собеседника издания, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня утром поговорил с президентом США Джо Байденом о передаче американских реактивных систем залпового огня M270.

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Завтра, 2 июня, после встречи состоится обсуждение между министром иностранных дел Британии Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил источник.

Великобритания станет первой страной, которая отправит РСЗО американского производства. США должны официально одобрить этот шаг через экспортные правила.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Великобритания Оружие Российская агрессия Военная помощь Борис Джонсон РСЗО Война России против Украины

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