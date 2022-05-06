Война России против Украины — величайшая катастрофа нашего времени — Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает войну России против Украины беспрецедентным событием.
Война России против Украины — главные события 6 мая
Об этом сообщает DW.
«Агрессия России против Украины — это величайшая катастрофа нашего времени», — сказал Шольц на мероприятии клуба Übersee в Гамбурге.
По его словам, агрессивная война России на истребление знаменует собой радикальный разрыв с европейским мирным порядком, установившимся после окончания холодной войны.
Шольц отметил, что президент России Путин и его режим пошли на «умышленный выход из мирового сообщества», что казалось практически невозможным в XXI веке.
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