Война России против Украины — величайшая катастрофа нашего времени — Шольц

6 мая, 15:23
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Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает войну России против Украины беспрецедентным событием.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом сообщает DW.

«Агрессия России против Украины — это величайшая катастрофа нашего времени», — сказал Шольц на мероприятии клуба Übersee в Гамбурге.

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По его словам, агрессивная война России на истребление знаменует собой радикальный разрыв с европейским мирным порядком, установившимся после окончания холодной войны.

https://www.youtube.com/embed/8kdQAax8y20

Шольц отметил, что президент России Путин и его режим пошли на «умышленный выход из мирового сообщества», что казалось практически невозможным в XXI веке.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Германия Олаф Шольц Война России против Украины

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