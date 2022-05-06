Война России против Украины — величайшая катастрофа нашего времени — Шольц 6 мая, 15:23 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает войну России против Украины беспрецедентным событием.



Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом сообщает DW.

«Агрессия России против Украины — это величайшая катастрофа нашего времени», — сказал Шольц на мероприятии клуба Übersee в Гамбурге.

Видео дня

По его словам, агрессивная война России на истребление знаменует собой радикальный разрыв с европейским мирным порядком, установившимся после окончания холодной войны.

Шольц отметил, что президент России Путин и его режим пошли на «умышленный выход из мирового сообщества», что казалось практически невозможным в XXI веке.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.