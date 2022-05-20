Ватикан готов к посредничеству между Украиной и РФ

20 мая, 23:56
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Секретарь по межгосударственным отношениям Святого Престола, архиепископ Пол Ричард Галлагер (Фото:Скриншот видео МИД Украины / Facebook)

Секретарь по межгосударственным отношениям Святого Престола, архиепископ Пол Ричард Галлагер (Фото:Скриншот видео МИД Украины / Facebook)

Ватикан готов содействовать проведению переговоров между Украиной и Россией, если обе стороны выразят свою готовность.

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Об этом 20 мая заявил секретарь по межгосударственным отношениям Святого Престола, архиепископ Пол Ричард Галлагер на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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«Любая посредническая деятельность требует приглашения обеих сторон. Если Святой Престол получит приглашение от Украины и от России, чтобы помочь любым возможным способом переговорному процессу, мы бы это приветствовали и старались бы всячески этому помочь», — сказал Галлагер.

Архиепископ отметил, что предыдущие попытки добиться разрешения конфликта между Украиной и Россией потерпели неудачу, но «вера в Бога и человечество… побуждают нас продолжать искать мир через молитву, слова и дела и не сдаваться легко перед лицом значительных вызовов».

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1202841766920072/

17 мая советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что переговорный процесс между Украиной и РФ приостановлен, поскольку после стамбульского коммюнике какого-либо существенного продвижения не было.

https://www.youtube.com/watch?v=ndq3Dzp38Mo&feature=emb_imp_woyt

Позже член украинской делегации, народный депутат Рустем Умеров заявил, что работа в переговорных группах между Украиной и Россией не останавливалась:

«Это очень сложный процесс, в нем очень много измерений. Мы не останавливались. Если это официальная позиция Офиса президента, то это можно считать окончательным (решением — ред.). Сейчас этой позиции нет. В каждых группах мы вели и ведем переговоры».

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Ватикан Переговоры с Россией Война России против Украины

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