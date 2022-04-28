«Другая работа». В Узбекистане уволили главу МИД, который завлял о непризнании «ЛДНР» 28 апреля, 17:07 Цей матеріал також доступний українською Абдулазиз Камилов (Фото:centralasia.media)

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, заявивший в середине марта о непризнании Узбекистаном так называемых «ДНР» и «ЛНР», уволен с должности из-за «перехода на другую работу».

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Об этом заявил спикер президента Узбекистана Шерзод Асадов, сообщает Радио Свобода.

По его данным, Камилов теперь назначен на должность заместителя секретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана по внешней политике и безопасности. Ранее этот пост занимал Бобур Усманов, сейчас он назначен заместителем директора Института стратегических и межрегиональных исследований.

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17 марта Абдулазиз Камилов, озвучивая позицию Узбекистана по ситуации в Украине, заявил: «Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признали Луганскую и Донецкую народные республики».

В среде аналитиков это заявление считают серьезной и «смелой» позицией, озвученной государствами Центральной Азии всего через несколько недель после того, как Россия объявила войну Украине.

29 марта в пресс-службе внешнеполитического ведомства сообщили, что глава МИД Камилов из-за хронического заболевания несколько дней был на лечении за границей.

21 февраля российский диктатор Владимир Путин признал «Л/ДНР».

24 февраля Россия объявила Украине полномасштабную войну под предлогом «защиты» населения Донбасса.

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