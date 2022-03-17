Все переговоры о поставках систем ПВО в Украину будут засекречены — Белый дом
Подразделение ПВО сбило российский самолет (Фото:ВМС ВС Украины)
США сохранят в тайне детали переговоров по поводу поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) в Украину.
Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Отвечая на вопрос о планах США передать Украине системы ПВО, Псаки заявила, что в Белом доме «намерены сохранять данные переговоры в секрете». Расположение этих вооружений также не раскрывается.
Однако она отметила, что в первую очередь Украине будут переданы системы, с которыми украинские военные уже знакомы.
«Мы ведем консультации с несколькими партнерами», — добавила она.
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