Все переговоры о поставках систем ПВО в Украину будут засекречены — Белый дом

17 марта, 04:49
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Подразделение ПВО сбило российский самолет (Фото:ВМС ВС Украины)

Подразделение ПВО сбило российский самолет (Фото:ВМС ВС Украины)

США сохранят в тайне детали переговоров по поводу поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) в Украину.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Отвечая на вопрос о планах США передать Украине системы ПВО, Псаки заявила, что в Белом доме «намерены сохранять данные переговоры в секрете». Расположение этих вооружений также не раскрывается.

Однако она отметила, что в первую очередь Украине будут переданы системы, с которыми украинские военные уже знакомы.

«Мы ведем консультации с несколькими партнерами», — добавила она.

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Редактор: Кирилл Чеботарев

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Теги:   США Джен Псаки Белый дом ПВО Война России против Украины

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