В Пентагоне впечатлены «очень креативной» противовоздушной обороной украинцев — CNN 11 марта, 23:03 Цей матеріал також доступний українською Сбитый российский самолет в Черниговской области, 5 марта 2022 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что украинцы «очень креативно» подходят к своей обороне, в том числе противовоздушной. Об этом сообщает CNN.

По словам представителя Пентагона, «Украине не пришлось полагаться на свои истребители в войне с Россией», так как она использует другие возможности, в том числе беспилотники и ракеты класса «земля-воздух», чтобы дать отпор российской авиации. Он сказал, что украинцы совершают от пяти до десяти вылетов в день по сравнению с примерно 200 вылетами россиян:



«Украинцы опять очень творчески подошли к тому, как защищаются и как используют имеющуюся у них авиацию… Они работают очень эффективно, используя инструменты, которые есть в их распоряжении. И это отлично влияет на российскую авиацию».

Представитель Пентагона также отметил «потрясающий эффект» использования украинскими силами беспилотников.

По данным Генштаба ВСУ, с начала вторжения в Украину оккупанты потеряли 57 самолетов и 83 вертолета.

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