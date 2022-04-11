У США нет доказательств того, что Россия уничтожила систему С-300 в Украине — Пентагон
Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)
У Пентагона нет доказательств того, что российские войска уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-300, который Словакия передала Украине накануне.
Война России против Украины — главные события 11 апреля
Об этом сообщает Reuters.
Неназванный чиновник Пентагона во время брифинга в понедельник, 11 апреля, заявил, что США не располагают доказательствами уничтожения Россией зенитно-ракетного комплекса С-300 в Украине.
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер также опроверг фейк об уничтожении системы противовоздушной обороны С-300.
8 апреля Хегер подтвердил, что Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300.
Также Украина может получить от Словакии 16 155-миллиметровых самоходных гаубиц Zuzana, которые могут поражать цели на расстоянии более 30 километров.
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