Швеция — Турции: Мы не финансируем террористические организации 25 мая, 20:57 Цей матеріал також доступний українською Магдалена Андерссон (Фото:TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS)

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна «не отправляет деньги террористическим организациям», отвечая на заявления Турции по поводу ее вступления в НАТО.

Об этом сообщает CNN.

Андерссон сказала, что диалог между Турцией и Швецией продолжается.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция «откажется от вступления Швеции и Финляндии в НАТО», обвинив обе страны в размещении курдских «террористических организаций».

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18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность сторонников РПК, которые, по данным Анкары, действуют в этих странах.

До этого генсек Альянса Йенс Столтенберг заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с Ниинисте 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

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