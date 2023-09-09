Обнаружили в поле. В Румынии нашли новые фрагменты предположительно российского беспилотника 9 сентября, 19:05 Поврежденные деревья на территории Румынии в месте, где обнаружили фрагменты российского беспилотника в предыдущий раз (Фото:Inquam Photos/Ovidiu Micsik via REUTERS)

9 сентября примерно в 2,5 км к юго-востоку от румынского населенного пункта Плауру, расположенного на берегу Дуная, обнаружили новые фрагменты беспилотника. похожего на те, которые использует Россия.

Об этом сообщается на сайте Digi24.

После получения информации от местных властей фрагменты беспилотника нашли военнослужащие Военно-морских сил Румынии. Сейчас военные охраняют место обнаружения фрагментов, которые планируют отправить на техническую экспертизу.

Видео дня

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что обнаружение новых фрагментов беспилотника свидетельствует о неприемлемом нарушении воздушного пространства Румынии, что создает реальные риски для безопасности румын, проживающих в этом районе.

«Я снова твердо осуждаю неоднократные нападения России на украинское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе на украинские порты на Дунае, возле границы с Румынией. Эти нападения, глубоко неоправданные, нарушают нормы международного права, являются военными преступлениями Идентификация сегодня румынскими властями на территории Румынии, недалеко от границы с Украиной, новых фрагментов беспилотника, подобного тем, которые использует российская армия, свидетельствует о совершенно неприемлемом нарушении суверенного воздушного пространства Румынии, государства-союзника НАТО, с реальными рисками для безопасности румынских граждан в этом районе. Я решительно осуждаю этот инцидент, случившийся в результате нападений России на украинские порты на Дунае!» — заявил румынский президент.

На противоположном от населенного пункта Плауру, рядом с которым нашли фрагменты беспилотника, берегу Дуная расположен украинский город Измаил и Измаильский морской торговый порт.

Йоханнис сообщил, что провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и «проинформировал его о новых событиях». По словам румынского президента, в ответ Столтенберг заверил его в поддержке созников по НАТО, о которой свидетельствует недавнее решение США увеличить присутствие американских истребителей F-16 в стране.

«Румыния очень хорошо защищена и имеет самые сильные гарантии безопасности за всю нашу историю», — заверил румынский президент.

В ночь на 4 сентября Россия массированно атаковала шахедами юг Украины.

По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО.

Об этом заявлял, в частности, представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Воздушные силы Украины сообщили, что ночью было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова целилась по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.

В Минобороны Румынии сначала «категорически опровергли» информацию о падении обломков. По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина имеет фотодоказательства падения шахедов на территории Румынии.

6 сентября министр национальной обороны Румынии Ангел Тилвер впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны. В тот же день Бухарест начал расследование и сообщил об инциденте Североатлантическому альянсу. Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал падение обломков «серьезным нарушением суверенитета».

Страны-члены НАТО выразили «решительную солидарность» с Румынией, их заявление опубликовал посол Румынии при НАТО Дан Некулеску.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Альянс не видит никаких признаков преднамеренной атаки России на Румынию.