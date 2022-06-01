Маразм крепчал. В России заявили, что хотят прекратить «гражданскую войну» в Украине 1 июня, 00:03 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий стоит на фоне уничтоженной российской военной техники (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляет, что Россия «готова к подписанию соглашения», которое прекратит якобы «гражданскую войну» в Украине.

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Об этом сообщает Интерфакс.

Матвиенко повторила пропагандистский тезис о том, что Россия якобы могла быстро завершить «специальную военную операцию» в Украине, «но тогда были бы жертвы среди мирного населения». О тысячах убитых Россией мирных жителей Украины она умолчала.

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«Мы открыты для переговоров. Нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля двух стран. Мы готовы к переговорам, подписанию соглашения, которое прекратило бы гражданскую войну на Украине и привело к миру, но мы не видим такую обратную реакцию со стороны Киева», — сказала она.

По ее словам, главной задачей полномасштабного вторжения РФ в Украину было уничтожение вооружения в нашей стране и договор о внеблоковом и безъядерном статусе.

В четверг, 24 февраля, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Войска РФ начали массированные обстрелы и наступление со стороны оккупированного Донбасса, Крыма, а также со стороны Беларуси. Страны Запада пообещали привлечь российского диктатора Владимира Путина к ответственности.



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