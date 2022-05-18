«Будет сюрприз». В России вновь пригрозили Финляндии из-за вступления в НАТО 18 мая, 20:29 Цей матеріал також доступний українською Мария Захарова (Фото:МИД РФ)

В Министерстве иностранных дел России вновь пригрозили Финляндии из-за членства в НАТО. В РФ заявили, что страну ждет «сюрприз» в ответ на вступление.

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Об этом сообщает РИА-Новости.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она акцентировала, что ответ на решение Финляндии будет военным.

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«Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными», — сказала Захарова.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Позже он сказал, что делегациям стран не нужно приезжать в Анкару для переговоров.



До этого генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Турция дала понять, что не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Он заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.



Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с президентом Финляндии 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

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