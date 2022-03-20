В переговорах Украины и России есть сближение по критическим вопросам — глава МИД Турции 20 марта, 10:43 Цей матеріал також доступний українською Переговоры между Украиной и Россией (Фото:ОП)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечает сближение позиций по критическим вопросам на переговорах России и Украины.

В интервью Hurriyet он заявил, что часть вопросов нужно решать на уровне лидеров этих стран.

«Наблюдается сближение позиций обеих сторон по важным и критическим вопросам. В частности, мы видим, что они почти совпадают по первым четырем пунктам. Некоторые вопросы нужно решать на уровне руководителей», — отметил Чавушоглу.

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Он также подчеркнул, что если стороны не отступят от нынешних позиций, то есть надежда на прекращение огня.

«Есть открытые каналы между лидерами. Это теперь известно», — добавил он.

19 марта участник украинской переговорной делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией о прекращении войны против Украины могут продолжаться не менее нескольких недель, хотя есть признаки того, что позиция Москвы стала более «адекватной».

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