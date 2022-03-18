Глава Пентагона отметил просчеты российских оккупантов в Украине 18 марта, 22:28 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский танк под Мариуполем (Фото:Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook)

США заметили ряд просчетов российских оккупантов в ходе полномасштабного вторжения России в Украину, заявил американский министр обороны Ллойд Остин в интервью CNN.



В частности, Остин отметил, что у россиян проблемы с логистикой и они плохо используют тактические разведданные, им «не удалось продвинуться так быстро, как им хотелось бы».



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«Есть ряд вещей, которые мы могли бы ожидать увидеть, но не увидели… Многие из их предположений не подтвердились, когда они вступили в эту войну», — сказал глава Пентагона.

По мнению министра, Россия рассчитывала на то, что ей удастся быстро захватить столицу Киев, но ее планы провалились.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что Россия планировала ввести в Украину войска, захватить как можно больше территории за три дня и провести блицкриг, но полномасштабная война идет не по плану оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 18 марта Россия в полномасштабной войне против Украины потеряла около 14200 человек личного состава, 450 танков, 1448 боевых бронированных машин, 93 самолета, 112 вертолетов.

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