Рамштайн 2.0. В Пентагоне анонсировали новую встречу в поддержку Украины 20 мая, 22:55 Цей матеріал також доступний українською Оборонный саммит в поддержку Украины на базе Рамштайн (Фото:Міноборони України via Facebook)

Вторая встреча Контактной группы по обороне Украины, инициированная министерством обороны США, состоится 23 мая в онлайн-формате.

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Об этом на брифинге 20 мая сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, встреча состоится в виртуальном формате. Глава Пентагона, председательствующий на ней, Ллойд Остин будет участвовать из Пентагона.

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«Во встрече будут участвовать более 40 стран, как это было и месяц назад, чтобы оказать помощи по безопасности Украине и как выглядеть может будущее (встреч — ред.)», — отметил он.

Больше подробностей по поводу встречи Контактной группы по обороне Украины Кирби пообещал предоставить утром 23 мая.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова.



После встречи глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что консультативная группа будет встречаться каждый месяц для обсуждения оборонных потребностей Украины.

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