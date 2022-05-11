Генсек ООН не видит возможности для мирных переговоров Украины и России в ближайшее время 11 мая, 18:01 Цей матеріал також доступний українською Антониу Гутерреш (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мирные переговоры Украины и России в ближайшем будущем, по его мнению, маловероятны. Об этом сообщает Reuters.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом Гутерреш сказал, что «война не будет длиться вечно», и наступит время, когда пройдут мирные переговоры:



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«Я не вижу этого в ближайшем будущем. Но могу сказать одно: мы никогда не сдадимся».

Генсек ООН подчеркнул, что вторжение России в Украину является нарушением территориальной целостности нашей страны и Устава ООН. По его словам, война «должна закончиться ради блага народа Украины, России и всего мира». Он также сказал, что ООН продолжит добиваться всеобъемлющего прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров для спасения мирных жителей Украины и доставки гуманитарных грузов.

Президент Владимир Зеленский во время выступления перед студентами французского Института политических исследований 10 мая сказал, что желание вести любые переговоры с Россией исчезает с каждым городом, где российские оккупанты совершают военные преступления:

«С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки убитых мирных людей, случаев изнасилования, с каждым новым преступлением России пропадает желание и возможность вести переговоры, а также возможность решения этого вопроса дипломатическим путем».

Ранее глава государства подчеркивал, что убийство защитников Мариуполя и проведение псевдореферендума на временно захваченных оккупантами территориях положит конец переговорам Украины с Россией.

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