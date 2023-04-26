«Мы должны аплодировать украинцам». В НАТО назвали пять главных выводов после более чем года войны России против Украины 26 апреля, 17:19 Учения теробороны (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ назвал пять главных выводов после более чем года полномасштабной войны России против Украины.



С соответствующей речью он выступил в Парижском институте политических наук 24 апреля.

Джоане подчеркнул, что Украина продемонстрировала огромную храбрость, отвагу, стойкость и изобретательность, в то время как российский диктатор Владимир Путин допустил ошибку, посчитав что «Украины как нации не существует».

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«Поколение за поколением украинцы будут говорить о своей великой войне. Они будут рассказывать о своих погибших отцах и дедах, которые пожертвовали собой во время жестокого нападения России», — сказал Джоанэ.

NV приводит выводы, озвученные заместителем генсека НАТО.

Первый вывод. Выкованная в ожесточенных боях украинская нация упорна, вынослива и непримирима относительно своей свободы и суверенитета. Думаю, что мы должны аплодировать этой нации, потому что этот год был для них очень тяжелым.

Второй вывод. Невероятное единство политического Запада, когда речь идет о помощи Украине. И это, вероятно, второй просчет Путина, который считает, что Запад слаб, приходит в упадок, раздроблен, что европейские и североамериканские союзники пойдут разными путями. Я видел этот Альянс, я думаю, что он более объединен, чем много лет назад.

Третий вывод. Перед нами новое определение безопасности, которое выходит за рамки сдерживания и обороны, охватывающее киберпространство, кампании по дезинформации, гибридную войну, космос, устойчивость, цепи поставок, публичные нарративы. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, действительно война не только в Украине. Это масштабная трансверсальная война, которую Россия ведет против Украины и против друзей Украины.

И устойчивость – это важное слово, которое я хотел бы оставить вам, потому что речь идет об устойчивости общества. Это не только устойчивость военных аспектов или восстановление после пандемии. Но речь идет о том, как мы выглядим как граждане, как гражданское общество, как неправительственные организации, как университеты, как предприятия, как правительства, местные и национальные, или международные организации, такие как НАТО, Европейский Союз.

Четвертый вывод. Эта война сблизила НАТО и Европейский союз. Я имею честь быть также бывшим министром иностранных дел Румынии, моя нация также является гордым членом НАТО и очень гордым членом ЕС.

Если вы прочтете третью Совместную декларацию между НАТО и ЕС, то увидите, что мы вместе работаем над кибернетическими средствами, устойчивостью, новыми технологиями, космосом, Китаем и на много других вещей.

Пятый вывод. Остальной мир не смотрит на эту войну сквозь те же линзы, теми же глазами, как мы в Европе и, если хотите, на традиционном политическом Западе. Большие важные страны из остального мира не смотрят на эту войну с такими же прицелами, как мы.

И я лично считаю, что не факт, что они не понимают, что это откровенная агрессия, и это противоречит Уставу ООН. Но поскольку они все еще видят эту войну как нечто внутриевропейское, что-то типа западного типа, это наша проблема, а не их проблема.

И они пытаются каким-то образом найти место под солнцем, которое поставит их в лучшую позицию в будущем, потому что сейчас создается новый мировой порядок.

Даже если эта война европейская, последствия этой войны глобальны. И не только из-за продовольственной или энергетической безопасности, но и потому, что от того, как мы ответим на агрессию, будет зависеть будущее мира.

Мы живем в мире норм и правил? Или мы живем в мире, где сила, грубая сила и военное могущество правильны?