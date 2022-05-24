«Настал момент истины». В МИД отреагировали на заявление премьер-министра Нидерландов о членстве Украины в ЕС 24 мая, 16:26 Цей матеріал також доступний українською Украина и ЕС (иллюстративное фото) (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)

Каждая страна заслуживает индивидуального подхода в вопросе о членстве в Евросоюзе, сказал спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии НВ.

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Комментируя заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о том, что скорое получение Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе маловероятно, Николенко подчеркнул, что Украина защищает европейские ценности, мир и безопасность Европы ценой жизни своих граждан.

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«Несправедливо привязывать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС к прогрессу в интеграции Западных Балкан. Мы полностью поддерживаем европейскую интеграцию стран Западных Балкан, но каждая страна заслуживает индивидуального подхода, основанного на ее собственных добродетелях», — заявил он.

Николенко добавил, что интеграция Украины и Западных Балкан только сделает ЕС «более сильным и процветающим».

В МИД Украины также заявили, что Евросоюз должен действовать, а не искать «отговорки».

«Мы слышим много слов поддержки и восхищения мужеством украинцев, заверения в принадлежности к одной европейской семье. Настал момент истины: ЕС должен продемонстрировать солидарность с Украиной не только на словах, но и на деле. В интересах Европы искать решения, а не отговорки», — подытожил Николенко.

24 мая Рютте заявил, что скорое получение Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе маловероятно.

«Слишком многим странам в ЕС не нравится эта идея. Это было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые гораздо дольше ждут членства в качестве кандидата», — сказал он.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

Несколько дней назад госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что заявка Украины на вступление в Европейский союз займет не менее 15−20 лет. По словам французского политика, такой процесс занимает много времени, и он не хочет предлагать украинцам «иллюзии и ложь».

9 мая президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет несколько лет. Идея с созданием «параллельной организации» заинтересовала канцлера Германии Олафа Шольца.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: если Украина не получит в июне статус кандидата в Европейский Союз, то это будет «обманом» со стороны европейцев.

Президент Владимир Зеленский исключил альтернативу статусу кандидата в ЕС и назвал их очередным компромиссом Европы и России.

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