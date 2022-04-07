Сейм Латвии определил 9 мая этого года Днем ​​памяти погибших в войне украинцев

7 апреля, 23:56
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Обстрелы в Бучи (Фото:Александр Медведев / НВ)

Обстрелы в Бучи (Фото:Александр Медведев / НВ)

В четверг 7 апреля Сейм Латвии в финальном чтении поддержал предложение назначить 9 мая 2022 года Днем ​​памяти украинцев, погибших в результате агрессивной войны РФ.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом сообщает Delfi.

Предложение поддержал 61 депутат, против проголосовали 18.

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Отдельные оппозиционные депутаты в дебатах призвали выбрать для этой цели другую дату, например 24 февраля, мотивируя это тем, что назначение траура на 9 мая выглядит как попытка скрыто запретить празднование 9 мая и «использовать трагедию в Украине для внутренних политических целей».

Видео дня

Одобренный проект предусматривает, что в день памяти государственные флаги будут приспущены. На резиденции президента, здании Кабмина и Сейма рядом разместят и флаг Украины. Государственные и местные органы власти в этот день не могут организовывать развлекательные мероприятия и праздники — разрешение на них не будут давать.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Украинцы Латвия Военные преступления День памяти Война России против Украины

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