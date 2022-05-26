В Кремле считают условия Украины для достижения мира «невыполнимыми» 26 мая, 22:28 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Медведев (Фото:Партия Единая Россия)

В Кремле считают, что условия по перемирию, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский, являются «невыполнимыми и категоричными».

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Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Условия, который Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе», — считает Медведев.

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При этом он добавил, что РФ не может вывести все войска из Донбасса, так как «им важна воля местных жителей».

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