В Кремле считают условия Украины для достижения мира «невыполнимыми»

26 мая, 22:28
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Дмитрий Медведев (Фото:Партия Единая Россия)

Дмитрий Медведев (Фото:Партия Единая Россия)

В Кремле считают, что условия по перемирию, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский, являются «невыполнимыми и категоричными».

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Условия, который Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе», — считает Медведев.

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При этом он добавил, что РФ не может вывести все войска из Донбасса, так как «им важна воля местных жителей».

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Кремль Дмитрий Медведев Переговоры с Россией Владимир Зеленский Перемирие Война России против Украины

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