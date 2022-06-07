«Это угроза». В Италии отреагировали на высказывания Медведева о Западе
Дмитрий Медведев (Фото:Единая Россия)
В Италии считают, что заявления замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о врагах России являются прямой угрозой в адрес Запада.
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в комментарии изданию ANSA.
«Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России», — подчеркнул глава итальянского МИД.
По словам Ди Майо, такие высказывания никак не помогут диалогу и прекращению огня.
«Это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру», — отметил министр.
Ранее Медведев высказался о странах Запада в своих соцсетях.
«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — писал он.
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