«Это угроза». В Италии отреагировали на высказывания Медведева о Западе 7 июня, 18:27 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Медведев (Фото:Единая Россия)

В Италии считают, что заявления замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о врагах России являются прямой угрозой в адрес Запада.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в комментарии изданию ANSA.

«Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России», — подчеркнул глава итальянского МИД.

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По словам Ди Майо, такие высказывания никак не помогут диалогу и прекращению огня.

«Это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру», — отметил министр.

Ранее Медведев высказался о странах Запада в своих соцсетях.

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — писал он.

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