В Госдуме РФ предложили отменить постановление о независимости Литвы 8 июня, 16:17 Цей матеріал також доступний українською Флаг Литвы (Фото:Peggy und Marco Lachmann-Anke / Pixabay)

В Госдуму РФ внесли законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР О признании независимости Литовской Республики.

Автор законопроекта считает, что постановление Госсовета СССР было незаконным, поскольку «нарушало Конституцию СССР».

В пояснительной записке к законопроекту депутат от Единой России Евгений Федоров, который стал инициатором законопроекта, пишет, что якобы «после внесения поправок в Конституцию страны Российская Федерация была признана правопреемником СССР на своей территории».

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По его словам, в марте 1991 года в Советском Союзе был проведен референдум, по итогам которого население высказалось в поддержку сохранения СССР как единого государства.

Но в сентябре того же года на первом заседании Государственного Совета СССР под председательством президента СССР Михаила Горбачева было принято постановление Государственного Совета СССР № ГС-1 О признании независимости Литовской Республики.

Федоров настаивает на том, что данное постановление было незаконным.

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