В Госдуме РФ предложили отменить постановление о независимости Литвы
Флаг Литвы (Фото:Peggy und Marco Lachmann-Anke / Pixabay)
В Госдуму РФ внесли законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР О признании независимости Литовской Республики.
Автор законопроекта считает, что постановление Госсовета СССР было незаконным, поскольку «нарушало Конституцию СССР».
В пояснительной записке к законопроекту депутат от Единой России Евгений Федоров, который стал инициатором законопроекта, пишет, что якобы «после внесения поправок в Конституцию страны Российская Федерация была признана правопреемником СССР на своей территории».
По его словам, в марте 1991 года в Советском Союзе был проведен референдум, по итогам которого население высказалось в поддержку сохранения СССР как единого государства.
Но в сентябре того же года на первом заседании Государственного Совета СССР под председательством президента СССР Михаила Горбачева было принято постановление Государственного Совета СССР № ГС-1 О признании независимости Литовской Республики.
Федоров настаивает на том, что данное постановление было незаконным.
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