Есть доказательства. Генпрокурор Германии начал расследование военных преступлений России в войне против Украины 8 марта, 15:52 Цей матеріал також доступний українською Плакат с надписью Геноцид во время акции в поддержку Украины в Буэнос-Айресе (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)

Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ начала расследование в связи с военными преступлениями России на территории Украины.

Об этом сообщает DW.

Федеральная прокуратура в Карлсруэ документирует доказательства военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных россиянами во время войны в Украине.



Генеральный прокурор при Верховном суде Германии Петер Франк открыл так называемое структурное расследование, заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман.

По информации агентства dpa, у федеральной прокуратуры имеются конкретные данные, которые указывают на уже совершенные в Украине военные преступления. Также существуют опасения, что число таких преступлений будет расти.

Прокуратура располагает сообщениями о применении кассетных бомб, ударах по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, газопроводу, хранилищу ядерных отходов и ТЭЦ. Особое внимание уделят свидетельствам о «списках целей», в которые внесены высокопоставленные украинские политики. Согласно свидетельствам, списки составляются российскими подразделениями и находящимися в Украине чеченцами.

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На первом этапе прокуратура соберет и задокументирует как можно большее числа доказательств. На их основании предполагается привлечение к уголовной ответственности обвиняемых.

Согласно Международному уголовному кодексу, генеральный прокурор Германии имеет право преследовать виновных в совершении военных преступлений и преступлений против человечности во всем мире, пишет DW.

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