«Мирные инициативы» Китая: Россия не готова к каким-либо переговорам, для мира нужны двое — представитель ЕС 13 марта, 15:07 Питер Стано (Фото:twitter.com/ExtSpoxEU)

Евросоюз не видит готовности страны-агрессора России к каким-либо мирным переговорам, заявил представитель Еврокомиссии Питер Стано, комментируя "мирные предложения" Китая.

«Россия остается очень холодной и безразличной к любым значимым мирным предложениям. В то же время Россия все наращивает и наращивает эскалацию в своих зверствах в отношении украинского гражданского населения и гражданской инфраструктуры», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

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По его словам, честным посредником в мирных переговорах можно быть, если не становиться на чью-либо сторону.

«Когда речь идет об Украине и России, Китай действительно стал на одну сторону. Китай отказывается признать, кто является агрессором, а кто является жертвой», — добавил Стано.

По его словам, несмотря на определенное количество мирных инициатив, в том числе от Китая, ответ России нельзя считать конструктивным.

«Для мира нужны двое, для войны нужен один, но Россия не готова остановить свою продолжающуюся бойню в Украине», — сказал Стано.

24 февраля Китай обнародовал «документ с позицией» о полномасштабной войне РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не выводу российских войск.

После публикации документа президент США Джо Байден отверг представленную позицию Китая, заявив, что его реализация выгодна только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.

