«Виски уже в пути». Уоллес рассказал о коде, который использовал с Резниковым, и о том, как он подшутил над Шойгу 16 июля, 00:09 Бен Уоллес и Алексей Резников в Киеве (Фото:Дмитрий (Орест) Козацкий/Министерство обороны Украины)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал о коде для западного вооружения, который использовал со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

В материале The Times, опубликованном в субботу, 15 июля, сказано, что незадолго до начала полномасштабной войны, пока с Киевом еще не было защищенной связи, Уоллес и Резников называли системы вооружений брендами напитков.



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«Я просто выбрал виски. Таким образом, [переносной противотанковый ракетный комплекс] NLAW был Glenfiddich, а противокорабельные ракеты Harpoon — Islay [шотландский виски]. Я писал ему: „Для тебя есть виски“ или „Виски уже в пути“. Мы просто выбрали кодовые слова, министр министру», — рассказал он журналистам.

The Times описывает, как перед началом полномасштабного вторжения России в Украину Уоллес встретился в Москве с министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу, и тот солгал ему в лицо о том, что никакого вторжения не будет.

«Мы обменивались подарками, и я подарил ему бутылку Glenfiddich. Он не знал, что это значит. Подшутил сам над собой», — вспомнил Уоллес.

В интервью The Times Уоллес подтвердил, что планирует в этом году оставить пост министра обороны и уйти из правительства. Он занимал эту должность при трех премьер-министрах.