«Это очень важно». Украинская военная техника будет ремонтироваться в Болгарии — Зеленский 28 апреля, 18:38 Цей матеріал також доступний українською Флаг Болгарии (Фото:petto123 / pixabay)

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым заявил о достижении договоренностей между сторонами относительно ремонта украинской военной техники в Болгарии.

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Украинский президент подчеркнул, что это очень важно для Украины.

«Сегодня в разговоре с премьер-министром Болгарии налажено взаимодействие для ремонта украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Это очень важно для Украины. Уверен, такое сотрудничество будет выгодным и для болгарский компаний, и для болгарской экономики. А для нас очень важны качество и сроки, потому что мы воюем каждый день», — заявил Зеленский на брифинге с Петковым в Киеве.

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В свою очередь премьер-министр Петков заявил, что это «станет хорошей возможностью».

«Что касается вашего запроса относительно военно-технической помощи, в частности относительно ремонта и восстановления некоторой военной тяжелой техники на предприятиях Болгарии. Я думаю, это станет хорошей возможностью для Украины и для Болгарии. Нам будет приятно сделать такую ремонтную помощь для Украины», — заявил он.

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